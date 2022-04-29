Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+16° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
35 минут назад

Миллионерши скупают подделки вместо оригинальных люксовых сумок

Газета.Ru

Состоятельные жительницы Нью-Йорка предпочитают оригинальным брендовым сумкам подделки. Об этом сообщает The Cut.

Миллионерши скупают подделки люксовых сумок
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В беседе с изданием The Cut 38-летняя жительница Манхэттена Лиза рассказала, что экономит на люксовых сумках, предпочитая оригиналам подделки. На эту мысль американку натолкнула ее подруга, регулярно практикующая покупку копий. Приятельница героини материала живет в доме за $10 млн в Хэмптоне, путешествует на частных самолетах, но при всем при этом скупится на брендовые аксессуары.

Это касается и самой Лизы: несмотря на то, что доход ее семьи достигает $3 млн в год, она не только отказалась от шопинга в бутиках крупнейших модных Домов, но и продала имевшиеся в гардеробе дорогие сумки.

"Зато мой муж не злится на меня, потому что я не трачу деньги, — признается Лиза. Мои подруги, которые тратят целые состояния на люксовые вещи, либо никогда в жизни не работали, либо удачно вышли замуж. Но если вы самостоятельно зарабатываете на жизнь, то вряд ли захотите тратиться на глупости. В Нью-Йорке есть масса других способов распорядиться средствами. Например, инвестировать в криптовалюту, в собственный бизнес или потратить на детей".

По данным журналистов, в Сети существует специальный форум, посвященный копиям популярных предметов роскоши. Отмечается, что в подобных сообществах сидят преимущественно состоятельные женщины и покупают они, как правило, подделки брендовых сумок.

Мода,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители