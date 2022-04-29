Миллионерши скупают подделки люксовых сумок

"Зато мой муж не злится на меня, потому что я не трачу деньги, — признается Лиза. Мои подруги, которые тратят целые состояния на люксовые вещи, либо никогда в жизни не работали, либо удачно вышли замуж. Но если вы самостоятельно зарабатываете на жизнь, то вряд ли захотите тратиться на глупости. В Нью-Йорке есть масса других способов распорядиться средствами. Например, инвестировать в криптовалюту, в собственный бизнес или потратить на детей".