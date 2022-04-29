Девятилетний ребенок начал шить одежду и привлек внимание Веры Вонг

Девятилетняя девочка Кайя Арагон из США начала самостоятельно шить одежду и привлекла внимание известного дизайнера. Соответствующую историю публикует Insider.

Мать героини материала Тоня Арагон рассказала, что ее дочь всегда стремилась выделяться среди сверстников с помощью одежды и по этой причине начала практиковать навыки шитья. Обучившись базовым техникам кройки, ребенок продолжил совершенствовать свое мастерство по YouTube-роликам.

Процессом и результатами работы дочери Тоня Арагон регулярно делится в соцсетях. На одну из таких публикаций обратила внимание модный дизайнер Вера Вонг. Она прислала девочке посылку с новой швейной машиной, а также записку, в которой говорилось:

«Дорогая Кайя, я рада видеть, как ты реализовываешь свою мечту стать модельером! Поздравляю и желаю удачи. Люблю, Вера».

В интервью Кайя заверила журналистов, что самостоятельно придумывает дизайн одежды и никогда не копирует увиденное. Она также подчеркнула, что начинает свою работу с примерки ткани на манекене, а не с отрисовки эскизов. «Все материалы, которые я выбираю, — мягкие и эластичные. Если ткань кажется красивой, но в действительности она не практична — я ее не использую», — заявила девочка.