Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+18° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
53 минуты назад

Блогерша показала способ визуально уменьшить талию за несколько секунд

Lenta.ru

Блогерша показала простой способ, который поможет визуально уменьшить талию за несколько секунд. Ее TikTok-ролик заинтересовал журналистов The Sun.

Блогерша показала способ визуально уменьшить талию
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как сообщается в материале, зачастую многим женщинам бывает трудно подобрать платье, крой которого соответствует особенностям их фигуры, например, скрывает округлый живот и подчеркивает линию талии. По этой причине юзерша с никнеймом midsizefashioninspo раскрыла метод, который позволит выглядеть стройнее в любом наряде.

По словам блогерши, все, что нужно для лайфхака — это небольшая резинка для волос. В первую очередь необходимо вывернуть платье наизнанку, а затем — собрать лишнюю ткань в области живота и закрепить ее с помощью резинки по принципу завязывания волос в хвост. После этого платье следует примерить и аккуратно распределить драпировку.

Упомянутый ролик стал вирусным: он набрал более 735 тысяч просмотров и 3,7 миллиона лайков. Лайфхак удивил пользователей сети, и они принялись благодарить автора в комментариях.

«Прекрасная идея! И выглядит так красиво на тебе», «Пойду пробовать на вещах, которые мне велики», «Лучший совет!», «Потрясающе»,

— писали юзеры.

Мода,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители