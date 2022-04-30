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1 час назад

Как обновить гардероб без лишних трат

Lenta.ru

Российский стилист и автор курса «Fashion-стилист» в Skillbox Анна Рыкова раскрыла необычный способ обновить гардероб без дополнительных вложений. Своими рекомендациями она поделилась с «Лентой.ру».

Как обновить гардероб без лишних трат
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Рыковой, многие люди склонным к спонтанным покупкам одежды, которую, как правило, они надевают всего несколько раз, после чего возвращаются к старым привычным вещам. Эксперт рассказала о нескольких методах, которые помогут освежить образ без лишних трат на новые наряды.

Ревизия гардероба

В первую очередь специалистка советует периодически разбирать гардероб. Собеседница издания утверждает, что таким образом можно понять, от какой одежды необходимо избавиться, а какая, напротив, будет выглядеть выигрышно с актуальными аксессуарами. «Какие-то из этих вещей более не будут подходить вам, какие-то морально устареют, но некоторые — наверняка окажутся пригодными для носки», — объясняет она.

Обмен вещами и перепродажа

Кроме того, Рыкова рекомендует избавляться от старых нарядов и приобретать новые предметы гардероба посредством обмена вещами и перепродажи. Среди специализированных платформ, предоставляющих такую возможность, стилист выделила Swop.it, Luxxy, Oskelly, Sellfashion. «Вы не только избавитесь от старых вещей, но и сможете найти новые модели по выгодным ценам», — уточнила героиня материала.

Вторая жизнь

Помимо этого, редактор моды рассказала, как поступать с неактуальной одеждой, с которой не хочется расставаться. По ее словам, обновить такие изделия можно самостоятельно, изменив фасон, или в специализированном ателье, где швеи обрежут часть вещи или добавят на ткань новый принт.

Мода,
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