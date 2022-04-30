Стилист назвал самую модную обувь сезона

Стилист, дизайнер и телеведущий Александр Рогов рассказал о главном обувном тренде сезона в своем Telegram-канале.
Александр Рогов назвал резиновые сапоги самой модной обувью весны.
"Важнейший обувной тренд сезона — это резиновые сапоги!"
— поделился стилист.
Модный эксперт рекомендует носить резиновые сапоги не только женщинам, но и мужчинам.
По мнению Рогова, актуальной в этом сезоне будет обувь с разным по высоте голенищем, от щиколоток до середины икр и колен.
Стилист также советует не ограничивать себя в выборе оттенков. Помимо классических черных и серых резиновых сапог интересно смотрятся модели в ярких цветах, будь то хаки, насыщенный зеленый или песочный.
Рогов подчеркнул, что эта обувь подойдет под самые разные образы. В частности, резиновые сапоги можно надеть с брюками навыпуск или заправить штанины в голенища сапог, сочетать их с шортами и даже платьями.