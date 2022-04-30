Стилист назвал самую модную обувь сезона

Стилист, дизайнер и телеведущий Александр Рогов рассказал о главном обувном тренде сезона в своем Telegram-канале.

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Александр Рогов назвал резиновые сапоги самой модной обувью весны.

"Важнейший обувной тренд сезона — это резиновые сапоги!"

— поделился стилист.

Модный эксперт рекомендует носить резиновые сапоги не только женщинам, но и мужчинам.

По мнению Рогова, актуальной в этом сезоне будет обувь с разным по высоте голенищем, от щиколоток до середины икр и колен.

Стилист также советует не ограничивать себя в выборе оттенков. Помимо классических черных и серых резиновых сапог интересно смотрятся модели в ярких цветах, будь то хаки, насыщенный зеленый или песочный.