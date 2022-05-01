В Off-White нашли замену Вирджилу Абло

"Отношения Ибрагима с Вирджилом зародились и развивались в личных сообщениях в Instagram* и расцвели в личном и профессиональном отношении за последние три года, что создало крепкую связь, основанную на взаимном уважении и общих ценностях", - говорится в заявлении бренда.

Ибрагим Камара уже участвовал в работе Off-White в качестве стилиста на показах. В связи с новым назначением CEO Off-White Андреа Грилли заявил, что в модном доме "с нетерпением ожидают появления новой главы" в истории Дома, в то же время "всегда помня о творческих прорывах и ценностях, которые были в сердце Вирджила и остаются основой для бренда". Основатель Off-White Вирджил Абло скончался в ноябре 2021-го от онкологического заболевания в возрасте 41 года.