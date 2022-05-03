Кардашьян надела культовой оригинальное платье Монро

Посетители Met Gala знали, что Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон последними прибудут на красную дорожку. Как пишет The Hollywood reporter, Кардашьян удалось удивить поклонников.

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Она надела легендарное платье "С днем рождения, мистер президент", в котором Мерлин Монро была в 1962 году. Учитывая последнюю выставку моды в Метрополитен-музее "В Америке: антология моды", многие решили, что Кардашьян отдает дань уважения Америке, надев воссозданное платье Жана Луи, которое Монро носила в 1962 году, когда она пела Джону Ф. Кеннеди в Мэдисон Сквер Гарден.

В ходе мероприятия пошли слухи, что это не копия платья Монро, а ее настоящее платье. Это подтвердил Vogue. Действительно, желая почтить Монро и американскую моду на гала-концерте Met Gala, Кардашьян связалась с музеем Рипли в Орландо — нынешними владельцами платья, которое в последний раз выставлялось на аукционе в 2016 году и было продано за рекордную сумму $ 4,8 млн на аукционе Жюльена в Лос-Анджелесе, чтобы его одолжить. Кардашьян смогла договориться.