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28 минут назад

Ким Кардашьян надела культовой оригинальное платье Мэрилин Монро на Met Gala

Газета.Ruиещё 2

Посетители Met Gala знали, что Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон последними прибудут на красную дорожку. Как пишет The Hollywood reporter, Кардашьян удалось удивить поклонников.

Кардашьян надела культовой оригинальное платье Монро
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Она надела легендарное платье "С днем рождения, мистер президент", в котором Мерлин Монро была в 1962 году. Учитывая последнюю выставку моды в Метрополитен-музее "В Америке: антология моды", многие решили, что Кардашьян отдает дань уважения Америке, надев воссозданное платье Жана Луи, которое Монро носила в 1962 году, когда она пела Джону Ф. Кеннеди в Мэдисон Сквер Гарден.

В ходе мероприятия пошли слухи, что это не копия платья Монро, а ее настоящее платье. Это подтвердил Vogue. Действительно, желая почтить Монро и американскую моду на гала-концерте Met Gala, Кардашьян связалась с музеем Рипли в Орландо — нынешними владельцами платья, которое в последний раз выставлялось на аукционе в 2016 году и было продано за рекордную сумму $ 4,8 млн на аукционе Жюльена в Лос-Анджелесе, чтобы его одолжить. Кардашьян смогла договориться.

Vogue сообщает, что Кардашьян надела настоящее платье только для своего выхода по красной ковровой дорожке с Дэвидсоном и по ступенькам музея. Затем она переоделась в точную копию платья. Звезда реалити-шоу также указала, что ей пришлось сесть на строгую диету, чтобы влезть в оригинальное узкое платье Монро.

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