8 модных цветовых сочетаний в одежде на весну-лето 2022

Тёплое время года – отличный повод добавить в гардероб немного красок. Colady рассказывает о 8 цветовых сочетаниях, которые будут в топе весной и летом 2022.

Фото: CoLady CoLady

1. Фиолетовый + зелёный

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Два самых трендовых цвета последних сезонов объединились! Весной и летом 2022 сочетание цвета года Very Peri и нашумевшего изумрудного, несомненно, самое модное.

Вдохновляемся образами модных инфлюенсеров и смело отправляемся на шопинг в поисках стильного цветового комбо.

2. Бежевый + голубой

Столь универсальное сочетание бежевого и голубого в новом сезоне бьёт все рекорды. И не зря: наряд в такой цветовой гамме выглядит дорого и благородно.

Комбинации могут быть любыми.

Для любителей классики – тренч и джинсы, а если хочется чего-то поинтереснее, присмотритесь к оригинальным жакетам, брюкам с разрезами или юбкам в длине мини (такие сейчас максимально в тренде).

3. Зелёный + оранжевый

Не менее эффектным цветовым сочетанием сезона весна-лето 2022 стал дуэт зелёного и оранжевого. Именно такой микс оттенков не только покажет, что вы в курсе всех последних трендов, но и однозначно поднимет настроение вам и окружающим.

Если не знаете с чего начать, обратите внимание на аксессуары.

Пара туфель и сумка в сочных оттенках – простой способ «подружиться» с цветовыми акцентами. А для более опытных модниц новый сезон предлагает брюки, юбки и трикотаж в самых позитивных цветах, напоминающих, что лето не за горами.

4. Чёрный + розовый

Сочетание розового и чёрного – эффективный способ освежить строгий образ, будь то брючный костюм или классическое пальто.

Актуальны все оттенки розового: от фуксии для драматических образов до нежных пастельных оттенков, если хочется добавить наряду романтики.

5. Белый + металлик

Элегантный белый цвет выглядит ещё более нарядно в сочетании с металлическими оттенками. Прекрасное комбо для праздничного образа. И не только.

Такой цветовой дуэт вполне можно носить и в повседневной жизни.

Например, дополнив акцентные золотистые брюки базовой белой футболкой. Или завершив привычный наряд парой обуви в серебристом оттенке.

А если речь идёт о наряде на торжество, здесь можно себя не ограничивать. Чем больше блеска, тем лучше!

6. Коричневый + карамельный

Такое сочетание придётся по душе любителям классики.

Тёплые шоколадные и карамельные оттенки – прекрасный выбор не только в весеннее время, но и летом. Именно этот дуэт так роскошно выглядит в образах в стиле сафари и подчёркивает свежий загар!

7. Розовый + синий

Весной и летом 2022 в этом сочетании очень важны оттенки.

Самый актуальный дуэт – микс трендового electric blue и насыщенной фуксии. Отличный выбор как для деловых, так и для повседневных образов!

8. Синий + зелёный

Зелёный цвет явно не намерен отступать. В этом сезоне сочетаем его не только с фиолетовым, но и с насыщенным синим.