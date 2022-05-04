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52 минуты назад

Лучшие наряды для свиданий и деловых встреч

Lenta.ru

Стилист и автор курса в Skillbox Анна Рыкова дала советы по выбору нарядов для любого случая. Ее рекомендации есть в распоряжении «Ленты.ру».

Лучшие наряды для свиданий и деловых встреч
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Рыкова объяснила, что наилучшим образом для романтической встречи подойдет женственное платье.

«Этой весной бесформенность и андрогинность утратили свою актуальность, а взамен дизайнеры предложили много разных подчеркивающих фигуру вариантов»,

— отметила модный консультант.

При этом модный редактор добавила, что выбор платья зависит от локации свидания.

«Если это театр, то платье может более торжественным и формальным. Если ресторан, в котором, скорее всего, будет приглушенный свет, то лучше выбрать шелковые ткани светлых тонов, которые хорошо отражают свет»,

— пояснила Рыкова.

По мнению стилиста, удачными вариантами для деловых встреч станут юбки ниже колена или широкие брюки под обувь с каблуком, либо укороченные и прямые — под обувь на плоской подошве. Кроме того, Рыкова советует ориентироваться на такие оттенки, как синий кобальт, бордо, баклажан, шоколад, бежевый, сложный серый и серо-голубой, хвоя и изумруд.

Мода,
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