Лучшие наряды для свиданий и деловых встреч

Стилист и автор курса в Skillbox Анна Рыкова дала советы по выбору нарядов для любого случая. Ее рекомендации есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Если это театр, то платье может более торжественным и формальным. Если ресторан, в котором, скорее всего, будет приглушенный свет, то лучше выбрать шелковые ткани светлых тонов, которые хорошо отражают свет»,

По мнению стилиста, удачными вариантами для деловых встреч станут юбки ниже колена или широкие брюки под обувь с каблуком, либо укороченные и прямые — под обувь на плоской подошве. Кроме того, Рыкова советует ориентироваться на такие оттенки, как синий кобальт, бордо, баклажан, шоколад, бежевый, сложный серый и серо-голубой, хвоя и изумруд.