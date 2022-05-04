С чем носить кроссовки летом 2022

Комфортные и удобные кроссовки стали неотъемлемым предметом в гардеробе девушки. Многие звезды собирают стильные образы со спортивной обувью. С чем же носить кроссовки весной-летом 2022 года?

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Одним из ярких образов Беллы Хадид стал ее выход на Неделе моды в Париже, который, включал укороченный топ с поясом. Но вот, что интересно – внимание всех привлек не топ: все сосредоточились на томатно-красных кроссовках»,

– пишет модный эксперт MarieClaire.

Она также отметила, что модель часто выбирает сникеры для создания своих стильных образов. Кроме того, платье в сочетании с кроссовками – уже привычный полноценный женственный образ.

Стилист пишет, что лучше всего дополнить его будет кожаной или джинсовой курткой. Летом в таком образе лучше отдавать предпочтение легким платьям.

Также для теплой весны и жаркого лета отлично подойдут кроссовки к юбке, будь то мини, миди или макси.

Всегда актуальным будет наряд, сочетающий брюки или джинсы и спортивную обувь.

В этом сезоне модными считаются классические брюки, как из гардероба мужчины.

Кроссовки и деловой костюм – самое трендовое сочетание. Эксперт советует выбирать в таком случае лаконичные модели сникеров, похожие на винтажные.