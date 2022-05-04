Дизайнеры советуют не заправлять рубашку в брюки

Когда мы надеваем классический брюки и рубашку, особенно белого цвета, как правило, нам хочется привести внешний облик в строгое соответствие. Руки так и тянутся заправить рубашку в брюки.
Дизайнеры советуют модницам не заправлять рубашку в брюки, тогда образ будет смотреться более стильным и расслабленным.
Особенно эффектно смотрятся не заправленные белые рубашки. Впечатление определенной строгости и лаконичности останется, однако наряду с этим в образе будет присутствовать нотка свободы и выражение индивидуальности.