Дизайнеры советуют не заправлять рубашку в брюки

Когда мы надеваем классический брюки и рубашку, особенно белого цвета, как правило, нам хочется привести внешний облик в строгое соответствие. Руки так и тянутся заправить рубашку в брюки.

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Дизайнеры советуют модницам не заправлять рубашку в брюки, тогда образ будет смотреться более стильным и расслабленным.