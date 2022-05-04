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1 час назад

Дизайнеры советуют не заправлять рубашку в брюки

runews24.ru

Когда мы надеваем классический брюки и рубашку, особенно белого цвета, как правило, нам хочется привести внешний облик в строгое соответствие. Руки так и тянутся заправить рубашку в брюки.

Дизайнеры советуют не заправлять рубашку в брюки
Фото: runews24.rurunews24.ru

Дизайнеры советуют модницам не заправлять рубашку в брюки, тогда образ будет смотреться более стильным и расслабленным.

Особенно эффектно смотрятся не заправленные белые рубашки. Впечатление определенной строгости и лаконичности останется, однако наряду с этим в образе будет присутствовать нотка свободы и выражение индивидуальности.

Мода,
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