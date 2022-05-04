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33 минуты назад

Стилист назвал главные модные тренды лета-2022

Газета.Ruиещё 3

Стилист, дизайнер и телеведущий Александр Рогов рассказал о том, что будет в моде грядущим летом, в своем Telegram-канале. Александр Рогов назвал семь главных модных трендов сезона.

Стилист назвал главные модные тренды лета-2022
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Стилист предлагает россиянкам носить мини-юбки из разных материалов, брюки карго в стиле нулевых и побольше оголяться — короткие топы, обнажающие пресс, по его мнению, будут чрезвычайно актуальны.

Самым востребованным цветом грядущего лета, отмечает эксперт, будет белый.

Что касается принтов, рекомендуется обратить внимание на полоску.

Рогов также советует женщинам носить больше блестящей одежды в повседневной жизни: платьев, рубашек, топов, брюк и шорт.

Для прогулок прохладными летними вечерами, по словам стилиста, лучше выбирать кожаные куртки.

Мода,Александр Рогов,
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