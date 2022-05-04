Стилист назвал главные модные тренды лета-2022

Стилист, дизайнер и телеведущий Александр Рогов рассказал о том, что будет в моде грядущим летом, в своем Telegram-канале. Александр Рогов назвал семь главных модных трендов сезона.

Стилист предлагает россиянкам носить мини-юбки из разных материалов, брюки карго в стиле нулевых и побольше оголяться — короткие топы, обнажающие пресс, по его мнению, будут чрезвычайно актуальны.

Самым востребованным цветом грядущего лета, отмечает эксперт, будет белый.

Что касается принтов, рекомендуется обратить внимание на полоску.

Рогов также советует женщинам носить больше блестящей одежды в повседневной жизни: платьев, рубашек, топов, брюк и шорт.