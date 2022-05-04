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1 час назад

Стилист назвала восемь удешевляющих внешний вид женщины вещей

Lenta.ru

Стилист Анна Бэй назвала восемь вещей, которые удешевляют внешний вид женщины. Ее рекомендации опубликовало издание The Sun.

Стилист перечислила удешевляющие внешний вид вещи
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В первую очередь эксперт посоветовала отказаться от сочетания кроп-топа и джинсовых шорт, так как данная комбинация значительно оголяет тело и делает образ вульгарным. Бэй также заверила, что лучше не носить нижнее белье напоказ. По словам имиджмейкера, такой прием, который был актуален в 2000-х годах, противоречит элегантному стилю.

Согласно материалу, стоит забыть о неоновых оттенках и принте тай-дай. Чтобы выглядеть стильно и дорого лучше отдать предпочтение минималистичной одежде базовых цветов, уточнила специалистка.

Объемные вещи и посадка oversize, по мнению Бэй, полнят. Кроме того, врагами фигуры стилист называет модные платья с разрезами. «Этот тренд не создан для широкой публики. У большинства женщин есть особенности фигуры, в частности выпирающие бока. Разрезы создадут акцент на зонах, которые хотелось бы скрыть», — пишет она.

Помимо этого, стилист утверждает, что кеды «разрезают» ноги и визуально укорачивают их длину. «Мне кажется, они выглядят совсем непривлекательно», — высказалась в заключение собеседница издания.

Ранее в апреле модный редактор Клемми Филдсенд перечислила главные ошибки, которые допускают женщины при выборе легинсов для фитнеса и на каждый день. Эксперт порекомендовала обращать внимание на свойства материала, в частности, эластичность и степень прозрачности. Кроме того, Филдсенд посоветовала не покупать легинсы телесных оттенков.

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