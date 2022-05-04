Стилист перечислила удешевляющие внешний вид вещи

Стилист Анна Бэй назвала восемь вещей, которые удешевляют внешний вид женщины. Ее рекомендации опубликовало издание The Sun.

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В первую очередь эксперт посоветовала отказаться от сочетания кроп-топа и джинсовых шорт, так как данная комбинация значительно оголяет тело и делает образ вульгарным. Бэй также заверила, что лучше не носить нижнее белье напоказ. По словам имиджмейкера, такой прием, который был актуален в 2000-х годах, противоречит элегантному стилю.

Согласно материалу, стоит забыть о неоновых оттенках и принте тай-дай. Чтобы выглядеть стильно и дорого лучше отдать предпочтение минималистичной одежде базовых цветов, уточнила специалистка.

Объемные вещи и посадка oversize, по мнению Бэй, полнят. Кроме того, врагами фигуры стилист называет модные платья с разрезами. «Этот тренд не создан для широкой публики. У большинства женщин есть особенности фигуры, в частности выпирающие бока. Разрезы создадут акцент на зонах, которые хотелось бы скрыть», — пишет она.

Помимо этого, стилист утверждает, что кеды «разрезают» ноги и визуально укорачивают их длину. «Мне кажется, они выглядят совсем непривлекательно», — высказалась в заключение собеседница издания.