Одежда и косметика: почему в онлайн покупать выгоднее

Многие люди продолжают покупать одежду и технику в физических магазинах, хотя эксперты подсказывают, что на сайтах покупки могут обойтись гораздо выгоднее. "Рамблер" расскажет, так ли это на самом деле.

Фото: unsplash unsplash

Выбор шире

В отличие от обыкновенного магазина, в онлайн-магазинах ассортимент гораздо шире. Дело в том, что ассортимент в физических магазинах необходимо постоянно обновлять. Освобождать место под новые коллекции, отпаривать вещи и вывешивать их в зал. Это занимает время, поэтому посетители не всегда могут приобрести то, что хотят.

На сайт же можно спокойно добавить свежий ассортимент, не удаляя с него старые модели. Обычно они переходят в раздел скидок. Это же касается и размеров, которые могут закончиться в магазине и быть доступны в Сети.

Цена

Арендная плата торговой площади в проходном месте стоит денег. Из аренды, как и из зарплаты продавцов складывается стоимость товаров. Если этих расходов нет, то вещь может стоить значительно дешевле.

Конечно, крупные бренды стараются придерживаться одинаковых цен. Зато шоурумы без физических магазинов изначально могут привлечь именно приятным ценником.

Дополнительные скидки

В Интернете огромная конкуренция, потенциальному покупателю не нужно тратить время на дорогу, чтобы изучить несколько магазинов. Достаточно пару раз кликнуть мышкой, поэтому бренды заинтересованы в удержании клиента.

Кто-то тратит большие деньги на рекламу, что закономерно увеличивает стоимость товара. Но большинство старается удержать покупателя с помощью скидок, акций и бонусов.

Психологический комфорт

Главная выгода в онлайн шоппинге складывается из психологических факторов. Вы не тратите лишнее время на дорогу, можете долго сравнивать товары в разных магазинах, находитесь в тишине и можете сконцентрироваться на своих эмоциях, а назойливый консультант не просит "помочь".

Дополнительный заработок