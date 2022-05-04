Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+25° в 
USD 69.42EUR 72.78
Войти в почту
36 минут назад

Блогерша показала легкий способ подогнать платье под фигуру за несколько секунд

Lenta.ru

Блогерша показала легкий способ подогнать платье под фигуру за несколько секунд. Ее TikTok-ролик заинтересовал журналистов Daily Star.

Блогерша показала легкий способ подогнать платье под фигуру
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как сообщается в материале, многие женщины зачастую вынуждены ушивать понравившееся платье, которое не подходит им по размеру. Юзерша с никнеймом serendipesi решила поделиться методом, который позволит быстро уменьшить размер платья без использования швейного набора.

По словам блогерши, для выполнения лайфхака потребуются металлический браслет и резинка для волос. В первую очередь необходимо вывернуть платье наизнанку и надеть задом наперед, затем поместить под изделие браслет в области талии и закрепить его с помощью резинки. После этого платье следует надеть привычным способом. В результате таких манипуляций на спине останется аккуратная драпировка, скрывающая свободный участок ткани.

Ролик девушки стал вирусным и набрал более 5,6 миллиона просмотров. Пользователи сети принялись благодарить автора в комментариях.

«Это настоящая магия моды. Мне нужно попробовать это», «Вау, это действительно полезно и в то же время так красиво, я должен попробовать. Большое спасибо за трюк», «Подождите, это действительно мило украшает платье», «Здорово! Я обязательно это попробую»,

— писали юзеры.

Мода,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители