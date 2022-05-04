Блогерша показала легкий способ подогнать платье под фигуру

«Это настоящая магия моды. Мне нужно попробовать это», «Вау, это действительно полезно и в то же время так красиво, я должен попробовать. Большое спасибо за трюк», «Подождите, это действительно мило украшает платье», «Здорово! Я обязательно это попробую»,