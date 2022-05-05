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3 часа назад

Блогерша показала способ превратить шлепанцы в копию Gucci

Lenta.ru

Блогерша показала простой способ превратить дешевые шлепанцы в копию одной из моделей обуви люксового бренда Gucci. Ее TikTok-роликом заинтересовалась редакция The Sun.

Блогерша показала способ превратить шлепанцы в копию Gucci
Фото: lenta.rulenta.ru

Юзерша с никнеймом bellesbonniefabric призналась, что давно хотела приобрести резиновые шлепанцы итальянской марки, однако не могла себе позволить потратить 290 фунтов стерлингов (приблизительно 23,7 тысячи рублей) на товар. По этой причине девушка решила сэкономить и создать альтернативный вариант изделия с помощью подручных средств.

Автор лайфхака владеет небольшим бизнесом и занимается продажей искусственной кожи с фирменными принтами популярных брендов, таких как Louis Vuitton, Christian Dior и других. Среди образцов предпринимательница нашла отрез с узнаваемым рисунком Gucci.

Пользовательница сети купила в супермаркете черные резиновые шлепанцы за четыре фунта стерлингов (около 330 рублей). После этого она вырезала прямоугольные детали из искусственной кожи с цветочным рисунком, которые наклеила на ремешки обуви с помощью промышленного клея.

Получившийся результат удивил подписчиков своим сходством с оригинальной парой. «Выглядит отлично!», «Надо повторить», «Тебя ничем не остановить», — писали пользователи сети в комментариях.

Louis Vuitton,
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