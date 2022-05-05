Какая одежда необходима для базового летнего гардероба

Модный редактор Эмили Доус рассказала, какие вещи, необходимы для базового летнего гардероба. Соответствующий материал появился на портале Who What Wear.

Фото: lenta.ru lenta.ru

Журналистка составила подборку одежды, обуви и аксессуаров, которые, по ее мнению, способны в жаркое время года сделать модным любой образ. В частности, в список попали классические белые сарафаны, сумки ручной работы и кожаные сандалии. Специалистка рекомендует потратиться на соответствующие вещи больше остальных, объясняя покупку выгодной долгосрочной инвестицией.

По словам Доус, в «летнюю капсулу» стоит также включить шелковые рубашки, брюки-палаццо из легких материалов, плетеную сумку-корзину и платья с принтом. Отмечается, что качество изделия можно определить по стыковке рисунка на швах — если она нарушена, то вещь будет выглядеть дешево.

Ранее в апреле редактор портала Who What Wear Эллисон Пайер назвала модную замену джоггерам на лето. По словам эксперта, треники, которые считаются комфортной базовой вещью в любом гардеробе, можно заменить свободными льняными брюками. Журналистка отметила, что подобные штаны имеют аналогичный эластичный пояс и удобную посадку, но являются лучшим вариантом для жаркого времени года.