Популярная в 1990-х прическа вновь вернулась в моду

«В то время они не всем нравились. Но нашим мамам приходилось укладывать наши волосы именно таким образом и никак иначе», — объяснила Тернер.

По мнению журналистки, сейчас косички вновь стали популярными, однако в новых вариациях: например, модницы украшают косы заколками или собирают их в тугие хвосты.

Тернер отметила, что тренд на данную прическу в 2022 году вернули знаменитости. В пример она привела жену певца Джастина Бибера Хейли, которая в октябре 2021 года повторила знаменитые образы поп-исполнительницы Бритни Спирс в честь Хэллоуина. Кроме того, длинные шелковистые косы примерила американская актриса Тесса Томпс для премьерного показа фильма со своим участием «Маленький лес». Вдобавок свое недавнее преображение показала модель Кендалл Дженнер на фестивале Coachella 2022.