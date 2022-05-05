Chanel представил сумки в виде теннисных ракеток

Модели дефилировали по импровизированному подиуму из песка, а знаменитые гости, включая звезду "Сумерек" Кристен Стюарт с невестой Дилан Майер, актрис Тильду Суинтон и Ванессу Паради, наблюдали за модным шоу с шезлонгов. При создании новой коллекции Виржини Виар, креативный директор французского модного Дома Chanel, вдохновлялась "Гран-при Монако" — гонкой "Формулы-1", которая пройдет 29 мая на городской трассе Монте-Карло в Монако.