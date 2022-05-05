Chanel представил сумки в виде теннисных ракеток

Французский модный Дом Chanel презентовал новую круизную коллекцию, в которую вошли сумки необычной формы. 5 мая в Монте-Карло в Монако состоялся показ круизной коллекции Chanel Resort 2023.
Модели дефилировали по импровизированному подиуму из песка, а знаменитые гости, включая звезду "Сумерек" Кристен Стюарт с невестой Дилан Майер, актрис Тильду Суинтон и Ванессу Паради, наблюдали за модным шоу с шезлонгов. При создании новой коллекции Виржини Виар, креативный директор французского модного Дома Chanel, вдохновлялась "Гран-при Монако" — гонкой "Формулы-1", которая пройдет 29 мая на городской трассе Монте-Карло в Монако.
Помимо твидовых комбинезонов, напоминающих экипировку пилотов, на показе представили сумки в виде мотоциклетных шлемов, теннисных ракеток и мячей в черно-белую клетку.