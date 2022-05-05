Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+19° в 
USD 66.24EUR 70.07
Войти в почту
2 часа назад

Chanel представил сумки в виде теннисных ракеток и мотоциклетных шлемов

Газета.Ru

Французский модный Дом Chanel презентовал новую круизную коллекцию, в которую вошли сумки необычной формы. 5 мая в Монте-Карло в Монако состоялся показ круизной коллекции Chanel Resort 2023.

Chanel представил сумки в виде теннисных ракеток
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Модели дефилировали по импровизированному подиуму из песка, а знаменитые гости, включая звезду "Сумерек" Кристен Стюарт с невестой Дилан Майер, актрис Тильду Суинтон и Ванессу Паради, наблюдали за модным шоу с шезлонгов. При создании новой коллекции Виржини Виар, креативный директор французского модного Дома Chanel, вдохновлялась "Гран-при Монако" — гонкой "Формулы-1", которая пройдет 29 мая на городской трассе Монте-Карло в Монако.

Помимо твидовых комбинезонов, напоминающих экипировку пилотов, на показе представили сумки в виде мотоциклетных шлемов, теннисных ракеток и мячей в черно-белую клетку.

Мода,Ванесса Паради,Кристен Стюарт,Chanel,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители