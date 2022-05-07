Топ-8 интернет-магазинов одежды в 2022 году с доставкой по России

Чем больше развиваются сервисы доставки, тем сложнее заставлять себя ходить по магазинам. Во-первых, нужно ехать, во-вторых, тратить время, в-третьих, уставать от шума и людей, в-четвертых, терпеть этот ужасный свет в примерочных, который как будто создан для того, чтобы подчеркнуть все недостатки, — список минусов можно продолжать и продолжать. В итоге все больше людей склоняются к тому, чтобы заказывать одежду онлайн. «Рамблер» рассказывает, где лучше заказывать одежду через интернет.

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Почему онлайн

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Экономим время. Нет нужды ехать в торговый центр, все магазины на расстоянии одного клика. У многих магазинов есть услуга — доставка с примеркой. Если такой услуги нет, вещь, которая по тем или иным причинам не подошла, всегда можно вернуть. Дома можно сразу решить и посмотреть, с чем носить купленную вещь. Если комплекты получились классные, оставляем, если не очень — возвращаем. Всегда есть возможность собрать корзину и дать себе время на размышление, прежде чем совершить покупку. Огромный выбор. Мультибрендовые магазины предлагают одежду и обувь популярных международных и российских марок, которые не всегда есть в одном торговом центре.

Lamoda

Самый популярный и крупный магазин одежды, обуви, аксессуаров. Кстати, не так давно здесь появился раздел, в котором можно купить красивые вещи для дома. Доставка быстрая, если вещь не подошла по каким-то причинам, ее можно сразу же вернуть курьеру.

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Правда это позволяют не все бренды, нужно смотреть условия оплаты и доставки конкретного продавца. Но в любом случае на вещь можно оформить возврат, это займет чуть больше времени, но деньги все равно вернутся.

Bonprix

Здесь можно найти качественные вещи из натуральных материалов по доступной цене. Важное преимущество этого магазина в том, что тут есть изделия больших размеров. Часто люди, которым нужен достаточно большой размер одежды, жалуются на то, что приходится выбирать либо дорогое, либо некрасивое. Bonprix решают эту проблему широким размерным рядом.

СберМегаМаркет

На самом деле здесь продается примерно все — от грядок и линз до нижнего белья и батареек. И конечно же тут представлены самые разные бренды одежды. Условия доставки выбирает покупатель. Еще одно важное преимущество — возможность копить и платить баллами «Спасибо». Получить дополнительную скидку всегда приятно.

Wildberries

У этого магазина огромное количество пунктов выдачи заказов по всей стране. В каждом пункте есть примерочная, где можно посмотреть, как села вещь, и решить, стоит ли ее брать. Если изделие не подошло, от него можно будет тут же отказаться, деньги вернутся на карту. При этом никаких дополнительных заявлений писать не нужно, достаточно об этом просто сказать менеджеру и отдать не подошедшую вещь.

AliExpress

Некоторые ошибочно полагают, что здесь продаются только товары из Китая, которые нужно долго ждать. На самом деле на AliExpress представлено очень много российских магазинов. Кстати, часто на этой платформе у них цены ниже, чем в офлайн-магазине. Сравнивайте и выбирайте то, что выгоднее. Еще один способ сэкономить – купоны продавцов. Не забывайте ими пользоваться, чтобы не ждать распродажу.

Shein

Здесь цены немного ниже, чем на AliExpress, а каталог лучше структурирован и вещи искать проще, они не повторяются, как на AliExpress, где несколько продавцов могут продавать одно и то же. А кроме того, указан состав ткани и нет необходимости писать продавцу, чтобы это выяснить.

Ozon

Один из старейших российских маркетплейсов. Когда-то большинство людей воспринимали Ozon как большой книжный магазин, но сейчас здесь можно купить даже еду, причем с быстрой доставкой. Сейчас Ozon доставляет даже из-за рубежа. Доставку можно выбрать курьером домой либо в пункт выдачи, где также можно примерить вещь и оформить возврат, в случае если она не подошла.

Яндекс.Маркет

Большой маркетплейс, который позволяет сравнивать цены, и выбирать того продавца, который вам наиболее симпатичен. Обязательно смотрите на сроки и условия доставки, они могут отличаться у разных продавцов. Кроме одежды, обуви, аксессуаров и нижнего белья, здесь можно найти вещи для дома, бытовую технику, мебель, инструменты.

Как не ошибиться с размером

Сантиметровая лента – ваша лучшая подруга. Обязательно снимите с себя мерки и внимательно изучите таблицу размеров. Если самостоятельно справиться не получается, призовите на помощь близких.

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Как правило, у каждого производителя своя размерная сетка, ссылка на нее обязательно должна быть на странице товара. Кстати, обратите внимание, некоторые продавцы указывают размеры изделия, а не человека, который его будет носить. Это нужно знать, чтобы понять, какой размер вам подойдет.

В первую очередь стоит ориентироваться на размерную сетку, затем смотреть на фотографии живых людей в отзывах и лишь в последнюю очередь стоит учитывать фотографии модели и только лишь в том случае, если указаны ее параметры и размер.

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Если сомневаетесь, возьмите на размер больше. Вещь большего размера, скорее всего, тоже сядет нормально, а вот то, что мало, точно придется возвращать или отдавать тем, кому они подойдут, например, младшим сестрам или даже братьям.

Что важно помнить

Заранее изучите условия доставки и оплаты. Возможно, проще будет заказать в ближайший пункт выдачи, чем ждать курьера.

Обязательно узнайте, как оформляется возврат. В некоторых онлайн-магазинах это можно сделать только через «Почту России», а денежные средства будут возвращены только после того, как покупатель получит и оценит сохранность товара. В этом случае удобнее воспользоваться мультибрендовой площадкой, у которой условия возврата проще.

Читайте разделы с отзывами, а также с вопросами и ответами. Не стесняйтесь задавать вопросы продавцу. Когда вы взвешенно подходите к решению о покупке, у вас больше шансов взять то, что вам действительно подойдет и не придется потом возвращать.

Не забывайте использовать промокоды, иногда скидки получаются довольно существенные.

Всегда пользуйтесь фильтрами, чтобы сэкономить, во-первых, время, не просматривая те товары, которые вам точно не нужны, а во-вторых, деньги, например, настроив выдачу по возрастанию цены.