Босоножки на танкетке – тренд этого лета

Босоножки на танкетке, которые так любит герцогиня Кембриджская, пригодятся любой моднице в теплые летние дни. Такие босоножки можно носить не только с романтичными воздушными платьями, но и с джинсами, интересными юбками или пляжными сарафанами.
В такой обуви вы будете чувствовать себя очень комфортно. Их главный принцип – «устойчивость», поможет вам выглядеть непринужденно и эффектно даже в самых ответственных ситуациях. Изящный изгиб ступни и дополнительные сантиметры к росту – дополнительные приятные бонусы.