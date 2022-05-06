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2 часа назад

Босоножки на танкетке  – тренд этого лета

runews24.ru

Босоножки на танкетке, которые так любит герцогиня Кембриджская, пригодятся любой моднице в теплые летние дни. Такие босоножки можно носить не только с романтичными воздушными платьями, но и с джинсами, интересными юбками или пляжными сарафанами.

Босоножки на танкетке – тренд этого лета
Фото: runews24.rurunews24.ru

В такой обуви вы будете чувствовать себя очень комфортно. Их главный принцип – «устойчивость», поможет вам выглядеть непринужденно и эффектно даже в самых ответственных ситуациях. Изящный изгиб ступни и дополнительные сантиметры к росту – дополнительные приятные бонусы.

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