С чем сочетать брюки карго

История карго начинается с 1940-х годов. Сначала «боевые брюки» носили только военные, потом они вошли в моду у простого народа. А когда свободные штаны с карманами надела Лара Крофт, глаз на них положили все женщины мира. Сейчас карго особенно актуальны. Российские дизайнеры Елизавета Соколова и Евгения Богородская рассказали, какой одеждой их дополнить, чтобы образы были элегантными.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Брюки в стиле милитари удобны, практичны, а на женской фигуре характерный брутальный крой смотрится весьма эффектно. Но создать элегантный образ с карго сложно. Главное уравновесить объемный низ изяществом верха, сделать акцент на талии»,

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приводит слова экспертов Marie Claire.

Какой выбрать верх?

Для образов с карго отлично подходят трикотажные джемперы-поло и водолазки резинкой, а также рубашки и кроп-топы.

Первый вариант добавит нотку ретро в аутфит. Рубашка сделает образ уместным в деловой обстановке. Лучше выбирать классический, монохромный вариант и подпоясывать его ремнем, считают эксперты.

Сочетание брюк с кроп-топом делает образ элегантным. Верх из мягкой, тонкой ткани, облегающей корпус, открытый живот и массивный низ смотрятся сбалансированно.

Также можно добавить еще один слой в виде прямого или оверсайз пиджака. Комбинация классического жакета и спортивных широких брюк очерчивает стройный силуэт.

Правильная обувь

Как правило, карго ассоциируются с массивными тяжелыми ботинками. Действительно, мартинсы или тимберленды отлично подойдут к этим брюкам. Многие добавляют в образ кроссовки или кеды. Но не стоит ограничиваться только этой обувью, можно выбрать более легкий вариант, удлиняющий ноги, придающий фигуре стройность.

Например, лодочки на шпильке отлично сочетаются с карго. Да, это совершенно разные стили, но по мнению экспертов, в этом и основная изюминка.

Ботильоны на каблуке – та же история. Каблук, как и шпилька, вытягивает силуэт и придает изящности.

Еще одним отличным вариантом являются туфли на платформе. Но тут важно избегать грубой, тяжеловесной подошвы, которая может испортить аутфит, перегрузив его.

Куртка или пальто?

В качестве верхней одежды к аутфиту с карго подойдет и куртка, и пальто. Но нужно правильно подобрать этот слой, чтобы не испортить силуэт.

Например, выбирая бомбер или косуху, лучше отдать предпочтение короткому варианту до талии. Если куртка будет закрывать бедра, то образ будет напоминать шар.

Со стилем милитари также отлично сочетается длинное двубортное пальто, отмечают дизайнеры.