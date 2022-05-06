Раскрыт способ сэкономить миллион рублей на люксовой одежде

Жительница Великобритании раскрыла способ сэкономить как минимум миллион рублей на люксовой одежде. Соответствующий материал публикует британская версия издания Metro.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам 24-летней Исо Невилл раньше она была «шопоголиком» и почти каждую неделю приобретала новые вещи из масс-маркета. Девушка приняла решение отказаться от покупки новой одежде ради экономии, в результате чего ей удалось сэкономить 20 тысяч фунтов (1,6 миллионов рублей). Отмечается, что свой гардероб англичанка обновляет исключительно с помощью подержанных вещей.

Невилл подчеркивает, что отправляясь в секонд-хенды с тем же бюджетом на одежду, она получает более качественные дизайнерские вещи. Так, например, она приобрела винтажное пальто Maison Margiela всего за 25 фунтов стерлингов (две тысячи рублей) на блошином рынке, в то время как его первоначальная цена составляла 2500 фунтов стерлингов (202 тысячи рублей).

«Я за лучшее качество — я бы не смогла позволить себе новое такое пальто. Если вы потратите немного времени на поиски, то найдете хорошие и не изношенные вещи»,

— объясняет девушка.

Кроме того, англичанка заявила, что покупает только ту одежду, которую будет носить снова и снова.

«Даже если я куплю что-то в секонд-хенде, я не куплю ничего, что надену только один раз. И когда я перестану это носить, я перепродам вещь снова через интернет»,

— подчеркнула она.