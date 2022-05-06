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54 минуты назад

Российский стилист назвал балетки новым трендом для мужчин

Lenta.ru

Российский стилист Александр Рогов назвал балетки новым трендом для мужчин. Соответствующий комментарий он разместил в своем Telegram-канале.

Стилист назвал балетки новым трендом для мужчин
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Эксперт отметил, что данная обувь демонстрировалась манекенщиками в рамках модных показов в течение нескольких последних сезонов. Например, подобные изделия можно было встретить в коллекциях итальянского бренда Marni, бельгийской марки Dries Van Noten и американкой Bode.

В свою очередь, Рогов дал положительную оценку данной тенденции и сопроводил свое высказывание соответствующими кадрами с подиумов.

«Мне очень нравится. Иронично и трогательно, как я люблю»,

— прокомментировал он.

Мода,Александр Рогов,
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