Блогерша показала простой способ подобрать джинсы без примерки

Блогерша показала простой способ, который позволит определить правильный размер джинсов без примерки с помощью руки. Ее TikTok-роликом заинтересовалась редакция The Sun.

Юзерша с никнеймом elimarie08 запечатлела лайфхак на камеру и сообщила, что данный метод поможет сэкономить время на шопинге и подобрать удачную посадку брюк. По наблюдению девушки, длина предплечья соответствует параметрам талии.

На размещенных кадрах пользовательница сети берет джинсы и помещает руку внутрь их пояса. Оказалось, что если между предплечьем и изделием остается зазор, то они слишком большие.

«Если предплечье не помещается, значит, напротив, брюки будут вам малы»,

— добавила она.

Соответствующий ролик стал вирусным, набрав более 220 тысяч просмотров и более девяти тысяч лайков. Зрители принялись благодарить автора поста за предложенный лайфхак в комментариях.

«Мой рост 173 сантиметра и этот способ всегда работает», «Я повторила — действует!», «Отличный совет», «Спасибо большое», «Благодарю тебя»,