Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+17° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
36 минут назад

Блогерша показала простой способ подобрать джинсы без примерки

Lenta.ru

Блогерша показала простой способ, который позволит определить правильный размер джинсов без примерки с помощью руки. Ее TikTok-роликом заинтересовалась редакция The Sun.

Блогерша показала простой способ подобрать джинсы без примерки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Юзерша с никнеймом elimarie08 запечатлела лайфхак на камеру и сообщила, что данный метод поможет сэкономить время на шопинге и подобрать удачную посадку брюк. По наблюдению девушки, длина предплечья соответствует параметрам талии.

На размещенных кадрах пользовательница сети берет джинсы и помещает руку внутрь их пояса. Оказалось, что если между предплечьем и изделием остается зазор, то они слишком большие.

«Если предплечье не помещается, значит, напротив, брюки будут вам малы»,

— добавила она.

Соответствующий ролик стал вирусным, набрав более 220 тысяч просмотров и более девяти тысяч лайков. Зрители принялись благодарить автора поста за предложенный лайфхак в комментариях.

«Мой рост 173 сантиметра и этот способ всегда работает», «Я повторила — действует!», «Отличный совет», «Спасибо большое», «Благодарю тебя»,

— писали они.

Мода,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители