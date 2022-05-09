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1 час назад

Дом Dior выпустил походные сандалии за $1000

Газета.Ru

Французский модный дом Dior предложил покупателям новую модель сандалий, предназначенных для активной ходьбы. Об этом сообщает издание Hypebeast.

Дом Dior выпустил походные сандалии за $1000
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Обувь, созданная дизайнером Тибо Денисом, вдохновлена сандалиями для горных прогулок и создана с использованием высокотехнологичных материалов. Замшевые элементы из телячьей кожи сочетаются с высокотехнологичной тесьмой и веревками, которые применяются при изготовлении сандалий для хайкинга и обеспечивают свободу движения стопы при максимальной фиксации.

Сандалии обильно украшены логотипом бренда - его можно найти на внутренней и на внешней сторонах ультралегкой подошвы и на пластиковой застежке обуви. Также на пяточной части можно видеть выгравированную на коже надпись "Dior". Стоимость сандалий составила $1000. Представлены они в двух цветах - черном и бежевом.

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