12 брендов нижнего белья, которые дадут фору зарубежным

Импортозамещение идет полным ходом. Тенденция на российское не обошла стороной и швейную промышленность. На смену западным брендам приходят отечественные, а некоторые из них уже плотно закрепились на рынке. Мы уже писали о том, какие российские бренды одежды и обуви составили серьезную конкуренцию западным коллегам. Теперь «Секрет» делится подборкой отечественных производителей нижнего белья, которые готовы дать фору иностранным коллегам.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Для женщин

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Love Goods Lingerie

Город: Омск.

Особенность: можно сшить белье по индивидуальным меркам. Цены: базовые трусы — 1460 рублей, базовый топ — 3630 рублей, комплект — 7085 рублей, купальный верх — 2455 рублей, купальные трусы — 1650 рублей.

Бренд появился в 2016 году в Омске. Там же находится собственное производство и экспериментальный цех. Компания занимается пошивом нижнего белья и купальников как по стандартным лекалам, так и по индивидуальным меркам и в среднем выпускает в год около 5 6 коллекций.

Купить изделия можно в шоурумах в Москве, Санкт-Петербурге и Иркутске, на складе в Омске, а также в интернет-магазине.

Bilingua Ladies

Город: Санкт-Петербург.

Особенность: концепция бодипозитива. Комфортное белье, которое подходит для любой фигуры.

Цены: трусы средней посадки — 650 рублей, лиф на запах — 1600 рублей, боди с тонкими бретельками — 2600 рублей.

Компанию Bilingua ladies создала (ныне блогер) Инга Билингва в 2017 году. Предпринимательница рассказывала, что изначально планировала выпускать только удобные боди и инвестировала в проект вполне доступную сумму:

«Меня всегда забавляла эта история о том, что "я свой первый миллион вложил в бренд". Я потратила около 50 000 на ткани и работу. Я решила запустить продажу вместе с сайтом и инстаграмом (запрещен на территории за экстремизм РФ. — Прим. "Секрета"). Сайт я сделала сама — и до этого никогда с такой работой не сталкивалась. Целую неделю мы с подругой изучали этот вопрос, а потом все получилось».

C 2019 года бренд отказался от традиционной размерной сетки в формате S, M, L, XL и придумал свою, нумерную, тем самым поддержав идею бодипозитива.

Производство и шоурум находится в Санкт-Петербурге, но приобрести товары можно и через интернет-магазин.

Baes

Город: Москва.

Особенность: яркое и практичное белье без бантиков и кружева, но с оригинальным названием и ровными швами.

Цены: V-образные трусы — 1190 рублей, открытый топ — 1890 рублей, шорты свободного назначения — 2690 рублей, купальные V-трусы — 890 рублей.

Бренд нижнего белья Baes появился в Москве в 2018 году и сделал ставку на максимально удобный крой и яркие цвета. Основатели бренда Анастасия Джура и Максим Щукин начинали с маленькой домашней мастерской, а теперь владеют целым производством. Своей фишкой создатели бренда считают идеально ровные и плоские швы, которые не натирают и не торчат из-под одежды.

В коллекции бренда нет типичных трусов и бюстгальтеров с кружевом и бантиками, зато есть лаконичные модели с причудливыми названиями. Модели трусов Baes ласково называет «трусишками».

Приобрести белье можно в интернет-магазине, оформив доставку на дом или самостоятельно забрать товар со склада в Москве.

Yoyou

Город: Ижевск.

Особенность: комфортное нижнее белье без косточек и домашняя одежда из натуральных материалов. В коллекции есть впитывающие трусы и многоразовые прокладки.

Цены: трусы слипы — 1590 рублей, бралетт с резинкой под грудью — 2890 рублей, впитывающие трусы-шорты — 2390 рублей, многоразовые прокладки с крылышками — 940 рублей.

«Мы стараемся формировать реалистичные представления о женском теле и его устройстве», — так звучит философия бренда.

Компания родилась в 2018 году в Ижевске. Там находится офис и производство. Бренд использует натуральные ткани, создает удобное белье и открыто говорит о менструации. В коллекции есть специальные впитывающие трусы и «трусокладки» (многоразовые тканевые прокладки).

«С самого начала идея была создать комфортное лаконичное нижнее белье. Но с появлением впитывающих трусов и трусокладок нам стало важным показывать, что менструация — это не табу, а наша суперспособность. Изучение своего тела и его работы — тоже важно», — говорится на сайте компании.

Приобрести продукцию можно на официальном сайте бренда, оформив доставку.

Le Journal Intime

Город: Москва.

Особенность: моделирующий эффект компрессионного белья и французская эстетика.

Цены: бюстгальтер — 6800 рублей, трусы слипы — 4300 рублей, боди — 8800 рублей.

Бренд Le Journal Intime появился в Москве в 2015 году. Его основатели Наталья Войнич и Татьяна Валентович к моменту создания бренда уже имели за спиной 17-летний опыт работы в продакшене медицинского белья. Девушки решили использовать компрессионные материалы и технологии для создания повседневного белья без жестких косточек и плотных чашек. Все модели бюстгальтеров и трусов выполнены из полупрозрачных тканей во французской стилистике.

Приобрести изделия можно в шоурумах в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, а также оформить доставку в интернет-магазине.

Petra

Город: Москва.

Особенность: альтернатива иностранным люксовым брендам в России. Много моделей «для особого случая», набедренных украшений, поясов и корсетов.

Цены: бюстгальтер — 4700 рублей, мини-стринги — 3900 рублей, кимоно — 27 500 рублей, пояс — 4900 рублей.

Московский бренд нижнего белья Petra основан в 2015 году. Компания выпускает не только нижнее белье, но также домашнюю одежду и аксессуары. В линейке бренда много кружевных трусов и бюстгальтеров «для особого случая», а также массажные свечи и чулки.

Бренд представлен в крупных торговых центрах Москвы и Санкт-Петербурга, но заказать продукцию можно и в интернет-магазине.

Bureau de Tricoti

Город: Москва.

Особенность: теплое вязаное белье из высококачественной итальянской пряжи, которое не видно под одеждой.

Цены: кникерсы — 3500 рублей, лиф — 3500 рублей, топ-майка — 3900 рублей.

Московский бренд Bureau de Tricoti создает вязаные комплекты из натуральной мериносовой шерсти. Летом в таком, конечно, будет жарко, а вот в зимнем гардеробе теплые трусы и бюстгальтеры однозначно приживутся.

«Мы решили создать белье, которое существенно утепляет, при этом достаточно тонкое и не заметно под одеждой. Для нас важна функциональность без потери сексуальности», — говорится на сайте компании.

В коллекции бренда помимо нижнего белья есть кардиганы, боди, манишки и другая утепленная одежда.

Приобрести товары можно в шоуруме в Москве или оформить доставку.

Corporelle Lingerie

Город: Санкт-Петербург.

Особенность: лаконичный дизайн, ручная работа.

Цены: стринги — 2590 рублей, бюстгальтер — 6590 рублей, лонгслив с шелком — 8990 рублей.

С 2014 года питерский бренд Corporelle Lingerie создает лимитированные коллекции белья. Основной посыл бренда — создавать деликатные, изящные предметы без нарочитых деталей и лишних конструкций. Производство расположено в Санкт-Петербурге, ткани для пошива изделий используют итальянские. Бренд выступает за экологичность и не использует пластик в производстве упаковки и бирок: полиграфия печатается на бумаге из переработанного хлопка, упаковка выполнена из экологически чистых натуральных материалов.

Приобрести белье можно в студии в Санкт-Петербурге, а также оформить заказ в интернет-магазине.

Для мужчин

Odentrusi

Город: Санкт-Петербург.

Особенность: яркий дизайн.

Цены: 500–1000 рублей.

У бренда лишь несколько моделей боксеров, брифов и стрингов для мужчин. Но недостаток моделей компенсирует то, что для каждой предусмотрено 18 вариантов ярких расцветок. Особенность кроя передней части: гульфик с эффектом push up — приподнимает мужское достоинство и «придает соблазнительный вид». По крайней мере, так сказано на сайте бренда. Где находится производство — неизвестно.

Продукция бренда представлена в различных интернет-магазинах и ведущих маркетплейсах.

«Великоросс»

Город: Санкт-Петербург.

Особенность: дизайн со славянскими мотивами.

Цены: 900–4000 рублей.

Компания работает с начала 90-х годов и «осуществляет полный цикл производства». В ассортименте базовое белье из хлопка как спокойных расцветок, так и с яркими принтами. Также компания продаёт другую одежду, обувь и ремни в великорусском стиле. Слоганы компании: «Будь русским с головы до ног» и «Настоящие вещи — для настоящих мужиков». При этом бренд заявляет свое главное отличие от конкурентов так:

«Компания не поддерживает ни прямо, ни косвенно мировое ЛГБТ-движение, различную антисоциальную пропаганду, безнравственность и девиантное поведение, и является противником аморальных вещей любого рода».

У бренда есть магазин на Невском проспекте в Санкт-Петербурге и отдел в одном из московских ТЦ. Также продукцию можно купить в официальном интернет-магазине и на маркетплейсах.

Daitres

Город: Москва.

Особенность: мужское белье анатомического кроя, в котором паховая область выполнена отдельно от основной части конструкции.

Цены: 1650–3420 рублей.

Компания работает на рынке с 2009 года. По заверениям бренда, им удалось разработать идеальную форму нижнего белья, «в которой всё самое ценное располагается в свободной и естественной форме». Форма с выносным гульфиком, если верить бренду, «снижает потоотделение, устраняет раздражение кожи, предотвращает перегрев, способствует сохранению фертильности и дарит совершенно необычные ощущения при использовании». В 2013 году производство запустили на фабрике в Зеленограде, а в 2017 году запатентовали конструкцию трусов на международном уровне. Теперь компания выпускает брифы, боксеры разной длины, велосипедки и кальсоны.

Продукцию бренда можно купить в официальном интернет-магазине и в основных маркетплейсах.

Pantelemone

Город: Долгопрудный.

Особенность: полный цикл производства, от дизайна до пошива на собственной фабрике в Подмосковье.

Цены: до 1000 рублей.

Фирма работает уже два десятка лет и выпускает боксеры, шорты и плавки для мужчин. Производство размещено в подмосковном Долгопрудном. Все модели разрабатываются собственным дизайн-бюро, но в целом крой и дизайн у бренда довольно консервативные и универсальные. Помимо мужского нижнего белья в ассортименте бренда — носки, домашние комплекты, термобелье, футболки, майки, водолазки и толстовки.