Обувь белого цвета названа трендом лета 2022 года

По словам эксперта, в текущем сезоне популярность обретут аксессуары белого цвета, а именно сумки и ремни. Кроме того, нынешним летом актуальными станут босоножки, кроссовки, минималистичные сандалии на плоской подошве и туфли на каблуках в стиле 1990-х того же цвета.