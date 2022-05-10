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3 часа назад

Обувь белого цвета названа трендом лета 2022 года

Lenta.ru

Модный редактор британской версии журнала Vogue Элис Монтгомери назвала белую обувь трендом лета 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Обувь белого цвета названа трендом лета 2022 года
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам эксперта, в текущем сезоне популярность обретут аксессуары белого цвета, а именно сумки и ремни. Кроме того, нынешним летом актуальными станут босоножки, кроссовки, минималистичные сандалии на плоской подошве и туфли на каблуках в стиле 1990-х того же цвета.

Согласно материалу, модная в текущем году обувь представлена в ассортименте таких марок, как Jimmy Choo, Amina Muaddi, Bottega Veneta и Aeyde, а также Cos, The Row, Prada, Loeffler Randall, Khaite Thompson, Dear Frances, Gucci, Miu Miu и других.

Мода,
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