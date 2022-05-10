Маша Цигаль о трендах сезона: винтаж, мини и Бритни Спирс

Известный дизайнер напоминает: сезон весна-лето 2022 обещает быть ярким, дерзким, привлекающим внимание в духе нулевых. Какие вещи стоит приобрести?

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Апсайкл

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Эпоха еженедельных шопингов постепенно уходит в прошлое, а на смену приходит осознанность в моде и гардероб, созданный с умом. По своей сути, апсайклинг — это доработка, переизобретение, превращение отслуживших свой век вещей в практически новые. Еще до появления этого тренда Мартин Маржела, как истинный авангардист, уже делал показы, апсайкля из своих же старых коллекций и вещей из винтажных магазинов. Я второй сезон работаю с апсайклом и могу сказать,что особенно сейчас этот тренд как нельзя актуален.

Анималистичный принт

Зебровый принт из сезона весна-лето 2021 побежден тигровым и леопардовым, которые, между нами, никуда далеко и не уходил.

У вас уже есть вещь тигрового или леопардового окраса? Попробуйте начать с аксессуара, например, шелкового платка.

Супермини

Вспоминаем, что носили Бритни, Кристина и Пэрис в начале 2000-х, пересматриваем клипы. Безусловно, это вариант для смелых. Хотя вездесущие юбки Miu Miu уже надели инфлюэнсеры самого разного телосложения.

Мини-юбку в наших погодных условиях можно надеть с матовыми колготками (до 50 ден) и грубыми ботинками на шнуровке, ботинками челси, кроссовками или казаками. Накиньте сверху кожаную куртку, и ваш образ готов. Главное — не надевать телесные тонкие колготки.

Кожаная куртка с потертостями

Мода на винтажные вещи набирает обороты. Если вдруг у вас сохранилась версия из 1990-х — вы выиграли счастливый билет. Черная или коричневая — выбор за вами. Если все же находитесь в погоне за новинкой, важно понимать, что в этом сезоне обычная кожаная куртка претерпела некоторые изменения. Вместо лаконичного матового блеска появились потертости, будто куртка передавалась из поколения в поколение и пережила множество приключений.

Если вы против потертостей, носите гладкую кожаную куртку, но помните, что вещь должна сидеть на фигуре свободно, никаких облегающих силуэтов.

Актуальны также цветные кожаные куртки (розовые, бежевые, зеленые или синие).

Низкая посадка брюк и юбок

Продолжаем тему начала нулевых и снова обращаемся к образам Пэрис, Бритни и Кристины. Бренды массово начали отказываться от брюк и юбок с высокой посадкой. Если вы морально не готовы оголять живот, это вопрос времени. В нулевых это никого не смущало. Так что тряхнем стариной.

Винтаж

Создавайте свои уникальные винтажные миксы, доставайте вещи из бабушкиных сундуков. Может быть, у вас сохранилось то, что вы когда-то носили сами. Не проходите мимо винтажного магазина. Винтаж — самый горячий тренд.