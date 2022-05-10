Стилист рассказала о 10 главных трендах этого сезона

Главный амбассадор элегантного стиля в сети — Ксения Райская подробным образом разобрала главные тренды текущего сезона и выделила основные направления, на которые стоит обратить внимания. После полутора лет пандемии и кардинальных изменений в привычном укладе жизни, повлиявших в том числе на стиль, мода вновь возвращается в нашу жизнь. Ксения Райская внимательно следит за тенденциями и изучает новые коллекции именитых дизайнеров, чтобы резюмировать главное для своей верной армии читателей.

Так, стилист собрала воедино все главные направления текущего сезона:

«Помимо уже привычных нам нулевых и трикотажных костюмов на первый план выходят кэтсьюты, мини-юбки, пайетки, а также классические офисные наряды, которые до пандемии мы старательно обходили стороной».

Пайетки

Весной и летом дизайнеры предлагают носить блестки не только по случаю, но и на каждый день.

Бриджи

Еще одно напоминание о моде нудивых. Кажется, бриджи тогда носили все. А у вас были такие?

Тигровый принт

Дань символу этого года. Главное сочетать с базовыми вещами и не переборщить.

Новый офисный стиль

Стандартная офисная униформа может быть разной и обязательно должна использоваться в повседневной жизни.

Мини-юбка

Если вы готовы привлекать внимание, выбирайте яркие цвета и необычные фактуры.

Макси

Для тех, кто против мини. Обратите внимание на прямые модели лаконичных оттенков.

Лазурный

Пришел на смену зеленому и ему тоже обеспечен полный sold-out.

Колор-блокинг

Не бойтесь сочетать разные цвета и экспериментировать с яркими образами.

Лимонный и розовый

В этом сезоне модницам необходимо решить, какой из этих цветов станет их фаворитом.