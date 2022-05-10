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21 минуту назад

Бренд Balenciaga создал искусственно потрепанные кеды

Газета.Ru

Модный дом Balenciaga выпустил новую модель кед, которая выглядит изрядно поношенной. О этом сообщает издание Hypebae.

Бренд Balenciaga создал искусственно потрепанные кеды
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Модель, получившая название Paris, выпускается в двух вариантов - покупатели могут приобрести высокие кеды или низкие. Текстильная часть обуви намеренно изрезана, шнурки потрепаны, а по всей подошве оставлены потертости, как будто обувь усердно мыли. При этом логотип Balenciaga на носочной части отчетливо просматривается.

Как говорится в пресс-релизе, "изношенные" кеды подтверждают, что их можно носить вечно. Бренд выпустил лимитированную коллекцию этой обуви - в нее вошло всего 100 пар. Высокие кеды можно приобрести за $625, низкие - за $495. Обувь представлена в двух цветах - черном и белом.

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