Бренд Balenciaga создал искусственно потрепанные кеды

Модель, получившая название Paris, выпускается в двух вариантов - покупатели могут приобрести высокие кеды или низкие. Текстильная часть обуви намеренно изрезана, шнурки потрепаны, а по всей подошве оставлены потертости, как будто обувь усердно мыли. При этом логотип Balenciaga на носочной части отчетливо просматривается.

Как говорится в пресс-релизе, "изношенные" кеды подтверждают, что их можно носить вечно. Бренд выпустил лимитированную коллекцию этой обуви - в нее вошло всего 100 пар. Высокие кеды можно приобрести за $625, низкие - за $495. Обувь представлена в двух цветах - черном и белом.