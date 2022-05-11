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42 минуты назад

Стилист перечислила вечно модные модели кроссовок

Lenta.ru

Российский стилист и модный эксперт интернет-магазина одежды и обуви Lamoda Юлия Манукова перечислила вечно модные виды кроссовок. Своими рекомендациями она поделилась с «Лентой.ру».

Стилист перечислила вечно модные модели кроссовок
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, в число всегда актуальных изделий эксперт внесла модель Stan Smith марки Adidas.

«Stan Smith обожают все: от студентов до знаменитостей. Впервые модель увидела свет в 1965 году, так что можно считать, что она переходит из поколения в поколение и не надоедает. Бренд время от времени меняет дизайн, но белоснежная классика всегда в наличии»,

— пояснила стилист.

Кроме того, в данный список вошли кроссовки Nike Air Max 90, New Balance 327, а также изделия Reebok Classic Leather и Puma Suede.

«Suede от Puma получили свое название за яркий и приятный на ощупь замшевый верх еще в 1970-е годы. Сегодня же эта обновленная модель объединяет в себе еще одно десятилетие — легендарные и снова цитируемые 1990-е, что хорошо видно по массивной подошве»,

— отметила Манукова.

Мода,
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