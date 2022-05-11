Российский модный эксперт и автор курса «Fashion-стилист» Анна Рыкова назвала три способа сделать любой образ стильным. Комментарий эксперта оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Специалистка заявила, что создать трендовый образ и избежать крупных затрат поможет обувь. Так, в грядущем летнем сезоне она посоветовала носить туфли на экстремально высоких каблуках, танкетках и платформах.

«Однако при выборе обуви на каждый день в первую очередь обращайте внимание на комфорт, а уже потом на модные тенденции»,

— добавила Рыкова.

Кроме того, в гардеробе каждой девушки должна быть подходящая сумка.

«Подумайте, куда вы ходите чаще всего, что носите с собой. Отталкиваясь от этого, подберите универсальную сумку для своего образа жизни»,

— объяснила она.

В то же время, по мнению Рыковой, грамотно расставить акценты и завершить стильный образ помогут аксессуары.

«Украшения, платки, перчатки, головные уборы, ремни и очки — поле для экспериментов»,

— отметила она.