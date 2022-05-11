Российский модный эксперт и автор курса «Fashion-стилист» Анна Рыкова назвала три способа сделать любой образ стильным. Комментарий эксперта оказался в распоряжении «Ленты.ру».
Специалистка заявила, что создать трендовый образ и избежать крупных затрат поможет обувь. Так, в грядущем летнем сезоне она посоветовала носить туфли на экстремально высоких каблуках, танкетках и платформах.
«Однако при выборе обуви на каждый день в первую очередь обращайте внимание на комфорт, а уже потом на модные тенденции»,
— добавила Рыкова.
Кроме того, в гардеробе каждой девушки должна быть подходящая сумка.
«Подумайте, куда вы ходите чаще всего, что носите с собой. Отталкиваясь от этого, подберите универсальную сумку для своего образа жизни»,
— объяснила она.
В то же время, по мнению Рыковой, грамотно расставить акценты и завершить стильный образ помогут аксессуары.
«Украшения, платки, перчатки, головные уборы, ремни и очки — поле для экспериментов»,
— отметила она.
При этом в 2022 году в моде будет максимализм: например, объемные очки, кольца, серьги и браслеты, а также массивные бусы и цепи.