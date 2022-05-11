Названы самые модные фасоны джинсов на лето 2022 года

Стилист российского бренда женской одежды EMKA Владимир Казарян назвал самые модные фасоны джинсов на лето 2022 года. Рекомендации эксперт подготовил для «Ленты.ру».

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Cпециалист отметил, что популярность набирают джинсы с небольшими разрезами спереди или по бокам в нижней части изделия. По его словам, данные модели будут выигрышно смотреться со спортивной обувью.

Кроме того, вновь стали трендовыми джинсы-клеш, которые сохранят актуальность в течение нескольких сезонов, отметил Казарян. В свою очередь, он отнес к популярным модель loose, отличающуюся свободным силуэтом и высокой посадкой. Данный фасон удачно сочетается с одеждой спортивного и уличного стилей, в частности, с удобными трикотажными худи, объемными свитшотами, футболками и спортивными куртками, уточнил стилист.

В то же время эксперт называл антитрендом скинни-джинсы и порекомендовал заменить их изделиями из денима кроя mom (прямые свободные джинсы средней или высокой посадки — прим. «Ленты.ру»), подчеркивающего женственность фигуры.

«Даже если у вас длинные ноги, которыми хочется похвастаться, советую отказаться от идеи носить облегающие джинсы. Это будет смотреться несовременно и явно понизит модный градус вашего образа»,