Снова простота: что в моде в этом сезоне

Образы, демонстрирующие естественную красоту девушки не выходят из моды. Макияж "без макияжа", нейтральные бежевые оттенки, теплые тона и минимум фурнитуры и декора в одежде - все это остается актуальным и лишь набирает еще большую популярность. Рамблер расскажет, как одеваться в этом сезоне, чтобы оставаться в тренде.

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Пиджаки

Пиджаки редко выходили из моды, однако сейчас предпочтение стоит отдавать максимально простым, не перегруженным деталями пиджакам свободного кроя - моделям oversize. Пусть он будет выглядеть явно не по вашим параметрам, таковы тренды этого сезона, да и последних нескольких лет. Если жакет сидит на вас так, будто вы только что достали его из папиного гардероба - вы попали в точку.

Топы

Что под пиджак, что под кардиган, исходя из сегодняшней моды, самым удачным решением будет надеть укороченный топ. Для особенно смелых и открытых девушек, топ можно заменить на стильные яркие бра - такая комбинация сейчас лишь набирает популярность.

Простота важна и при выборе топа - пусть это будет трикотажный, хлопковый или шелковый топ, поверх которого будет надет кардиган oversize крупной вязки - это сделает ваш образ уютным и стильным.

Джинсы

Забудьте о джинсах skinny - в тренде комфорт. Это значит, что актуальны модели mom, клеш или деним прямого кроя. Помимо того, что эти джинсы стильно выглядят и удобно носятся, к ним еще и гораздо проще подобрать верх. Предпочтение стоит отдавать натуральным тканям и цветам.

Аксессуары