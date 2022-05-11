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36 минут назад

Назван популярный цвет лета 2022 года

Москва24

Летом 2022 года популярным цветом вещей в гардеробе будет белый. По мнению издания Vogue, белого цвета как минимум должны быть ремни и сумки.

Назван популярный цвет лета 2022 года
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Также предстоящим летом эксперты советуют покупать белые босоножки, кроссовки, минималистичные сандалии и туфли на каблуках в стиле 90-х.

Ранее стилист, дизайнер и телеведущий Александр Рогов заявил, что летом 2022 года в моде будут мини-юбки, брюки карго в стиле нулевых и короткие топы, обнажающие пресс. Он также отметил, что самым востребованным цветом грядущего лета станет белый, а из принтов популярной будет полоска.

Кроме того, Рогов посоветовал женщинам носить в повседневной одежде больше блестящих платьев, рубашек, топов, брюк и шорт.

Мода,Александр Рогов,
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