Назван популярный цвет лета 2022 года

Летом 2022 года популярным цветом вещей в гардеробе будет белый. По мнению издания Vogue, белого цвета как минимум должны быть ремни и сумки.

Фото: Сетевое издание m24.ru Сетевое издание m24.ru

Также предстоящим летом эксперты советуют покупать белые босоножки, кроссовки, минималистичные сандалии и туфли на каблуках в стиле 90-х.

Ранее стилист, дизайнер и телеведущий Александр Рогов заявил, что летом 2022 года в моде будут мини-юбки, брюки карго в стиле нулевых и короткие топы, обнажающие пресс. Он также отметил, что самым востребованным цветом грядущего лета станет белый, а из принтов популярной будет полоска.