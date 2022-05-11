Balenciaga выпустит «винтажные» кеды с огромной наценкой

На сайте модного дома Balenciaga появился необычный анонс. Представители бренда заявили о выпуске небольшой коллекции состаренных кед. Винтажная пара обуви обойдется покупателям в 1850 долларов (или 125 тысяч рублей).

Всего будет выпущено сто пар. Кеды из необычной коллекции имеют поношенный вид. На представленных в анонсе фотографиях можно рассмотреть пятна, потертости и грязь на обуви.

t.me/esquire/28537

Изначально на такой экстравагантный шаг модный дом решился, чтобы показать: обувь «предназначена для того, чтобы носить всю жизнь». Однако, скорее всего, в продажу 26 мая поступят модели, которые будут выглядеть менее потрепанными.

Что интересно, не состаренная версия тех же кед уже сейчас продается по 625 долларов за пару.