Названа трендовая мужская одежда на осень

Модный редактор портала WWD Алекс Бадиа назвал элегантную мужскую одежду в денди-стиле трендом осени 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Подобные наряды, которые были представлены в коллекциях известных дизайнеров, включают в себя унисекс-силуэты, монохромные образы, а также гламурные детали, отметил эксперт.

Например, бренд Prada показал на дефиле двубортное пальто строгого покроя с широкими плечами и нарукавными повязками из мохера. Модельер Valentino Пьерпаоло Пиччоли, в свою очередь, продемонстрировал публике образы с элегантными пальто до пола и объемными брюками с высокой талией, которые дополняли длинные оперные перчатки и прозрачные шелковые топы с детальной вышивкой.

Кроме того, по словам Бадиа, французский дизайнер Эди Слиман создал коллекцию под названием Boy Doll, в которую вошли костюмы золотистого оттенка, пончо с бахромой, а также футболки с блестками и толстовки в серебристых тонах.

Известно, что денди в XIX веке называли мужчин, которые следили за модой и своей внешностью, а также практиковались в изысканности речи.