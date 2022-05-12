Стилист перечислила устаревшие модные тренды

Стилист и эксперт моды Лидия Томлинсон перечислила устаревшие модные тренды. Ее комментарием и рекомендациями делится The Sun.

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Специалистка заявила, что исключительно женственные или, напротив, мускулинные наряды перестали быть модными. По этой причине образ с узкими джинсами, облегающим топом и обувью на высоком каблуке она рекомендует комбинировать с оверсайз-пиджаком или заменить низ на широкие брюки. Кроме того, объемные рубашки Томлинсон советует носить с юбкой-карандаш, избегая свободных штанов.

Помимо этого, собеседница издания назвала устаревшими приталенные изделия. Среди них она отметила жакеты из букле, которые были популярны у женщин последние несколько сезонов. Героиня материала также утверждает, что логомания и цветочные узоры потеряли свою актуальность. По ее словам, на смену нагроможденным паттернам на одежде пришел утонченный брендинг в виде одной буквы или логотипа.

В апреле американские стилистки Джанет Ганн и Мелисса Мейерс назвали модную замену пяти устаревшим предметам гардероба. По их мнению, приталенные блейзеры утратили актуальность. Женщины порекомендовали заместить их на подобные изделия фасона оверсайз. Кроме того, они посоветовали избавиться от укороченных курток и сделать выбор в пользу легких тренчей. Также Ганн и Мейерс считают, что устарела спортивная одежда с принтом в технике тай-дай.