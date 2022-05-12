Стилистка раскрыла, как выглядеть стройнее с помощью одежды

Стилистка Клемми Филдсенд раскрыла пять простых способов выглядеть стройнее с помощью одежды. Ее комментарии опубликовало издание The Sun.

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Модный редактор порекомендовала заправлять рубашки, футболки и топы в джинсы и брюки, подчеркивая, что данный метод поможет визуально «вытянуть» силуэт. Кроме того, с той же целью следует обратить внимание на боди, которые корректируют линию талии и не создают дополнительного объема в области пояса. Одежда оверсайз, по мнению эксперта, напротив, утяжеляет фигуру.

Филдсенд также советует носить одежду с V-образным вырезом, который выгодно подчеркнет грудь и шею и, кроме того, формирует силуэт «песочных часов». Такого же эффекта поможет добиться приталенный блейзер с выраженной линей плеч. Сообщается, что данный фасон позволит расставить акценты на верхней части тела и зрительно сузить талию.

Утверждается, что вертикальные линии в принте на одежде визуально убирают лишние сантиметры. По этой причине стоит добавить в гардероб юбку или платье со складками от середины туловища. Лишнюю ткань любого изделия, по словам стилиста, можно скрыть с помощью пояса или завязанной вокруг талии ленты. Данный прием также поможет в моделировании стройного силуэта.