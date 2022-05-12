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1 час назад

Стилистка назвала способы сделать любой наряд стильным

Lenta.ru

Стилистка Мари Эрикссон назвала простые способы сделать каждый наряд стильным при любом бюджете. На ее видео в соцсети обратили внимание в издании The Sun.

Как сделать любой наряд стильным
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Эксперт моды сообщила, что в первую очередь необходимо добавить силуэту структурности, чтобы сделать его интересным. Для этого блогерша предложила подчеркнуть талию с помощью ремня или заправленной рубашки, а свободную одежду «разбавить» блейзером или офисными брюками.

Кроме того, Эрикссон утверждает, что мелкие детали образа могут помочь собрать весь наряд воедино. В частности, специалистка предлагает подбирать носки в тон принта на толстовке.

«Помните, что комбинируемые элементы не должны выглядеть очевидно. В этом весь секрет приема»,

— подчеркнула она в заключение.

Ранее в мае российский модный эксперт и автор курса «Fashion-стилист» Анна Рыкова назвала три способа сделать любой образ стильным. Специалистка заявила, что создать трендовый образ и избежать крупных затрат поможет обувь. Так, в грядущем летнем сезоне она посоветовала носить туфли на экстремально высоких каблуках, танкетках и платформах. «Однако при выборе обуви на каждый день в первую очередь обращайте внимание на комфорт, а уже потом на модные тенденции», — добавила Рыкова.

Мода,
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