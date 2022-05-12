Как сделать любой наряд стильным

Стилистка Мари Эрикссон назвала простые способы сделать каждый наряд стильным при любом бюджете. На ее видео в соцсети обратили внимание в издании The Sun.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Эксперт моды сообщила, что в первую очередь необходимо добавить силуэту структурности, чтобы сделать его интересным. Для этого блогерша предложила подчеркнуть талию с помощью ремня или заправленной рубашки, а свободную одежду «разбавить» блейзером или офисными брюками.

Кроме того, Эрикссон утверждает, что мелкие детали образа могут помочь собрать весь наряд воедино. В частности, специалистка предлагает подбирать носки в тон принта на толстовке.

«Помните, что комбинируемые элементы не должны выглядеть очевидно. В этом весь секрет приема»,

— подчеркнула она в заключение.