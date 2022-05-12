Дизайнер назвала идеальный костюм для выпускного

Специалистка отметила, что идеальным нарядом для юношей станет классический костюм, который соответствует параметрам фигуры владельца. Кроме того, по словам Перепеч, внимание следует обратить не только на фасон изделия, но и на его цвет. Универсальными она назвала предметы гардероба из черной и темно-синей ткани.