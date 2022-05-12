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39 минут назад

Российский дизайнер назвала идеальный костюм для выпускного

Lenta.ru

Российский дизайнер Елизавета Перепеч объяснила, как выбрать образ для выпускного вечера в 2022 году. Комментарий эксперта приводит издание KP.RU.

Дизайнер назвала идеальный костюм для выпускного
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалистка отметила, что идеальным нарядом для юношей станет классический костюм, который соответствует параметрам фигуры владельца. Кроме того, по словам Перепеч, внимание следует обратить не только на фасон изделия, но и на его цвет. Универсальными она назвала предметы гардероба из черной и темно-синей ткани.

В то же время некоторые тона эксперт считает неуместными для праздничного мероприятия по случаю окончания школы.

«Постарайтесь не выбирать какие-то цвета типа белого, не надо. Сейчас чем минималистичнее, тем лучше»,

— объяснила дизайнер. При этом составленный образ следует дополнить классическими туфлями, заключила собеседница издания.

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