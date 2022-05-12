Блогерша поделилась лайфхаком, как растянуть джинсы

Кристина Качеева в TikTok опубликовала видео, в котором доступно показала умную технику по растяжке узких джинсов. В начале ролика видно, как блогер пытается застегнуть молнию в брюках, которые малы. Однако спустя несколько секунд эта модель сидит идеально по фигуре.

Для того, чтобы добиться эффективного результата, сначала следует постирать джинсы и надеть их на себя, пока они мокрые. Затем надо начать активно двигаться в них, можно танцевать или выполнить спортивные упражнения. Таким образом они растянутся и будут идеально сидеть по фигуре. После этого лайфхака джинсы следует высушить.