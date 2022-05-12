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29 минут назад

Блогерша поделилась лайфхаком, как растянуть джинсы

Газета.Ru

Блогер придумала практичный способ по растяжке узких джинсов. Об этом пишет The Sun.

Блогерша поделилась лайфхаком, как растянуть джинсы
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Кристина Качеева в TikTok опубликовала видео, в котором доступно показала умную технику по растяжке узких джинсов. В начале ролика видно, как блогер пытается застегнуть молнию в брюках, которые малы. Однако спустя несколько секунд эта модель сидит идеально по фигуре.

Для того, чтобы добиться эффективного результата, сначала следует постирать джинсы и надеть их на себя, пока они мокрые. Затем надо начать активно двигаться в них, можно танцевать или выполнить спортивные упражнения. Таким образом они растянутся и будут идеально сидеть по фигуре. После этого лайфхака джинсы следует высушить.

Подписчики оценили лайфхак и отметили, что он эффективно работает: "Не знал об этом. Отличный метод для достижения комфорта".

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