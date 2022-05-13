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1 час назад

Выбираем черные трикотажные брюки, которые стройнят

runews24.ru

Многие модницы постоянно ищут брюки, которые визуально сделают фигуру значительно стройнее. Дизайнеры советуют обратить внимание на черные трикотажные брюки, в которых следует отметить ширину и длину брючин.

Выбираем черные трикотажные брюки, которые стройнят
Фото: runews24.rurunews24.ru

Невероятно стройнят черные трикотажные брюки, расклешенные внизу. Брюки должны быть правильной длины, а это значит, что штанины должны буквально лежать на обуви. Например, кроссовках или лоферах.

Такая длина брюк не только сделает фигуру стройнее, но и визуально увеличит рост своей обладательницы.

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