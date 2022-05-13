Выбираем черные трикотажные брюки, которые стройнят

Многие модницы постоянно ищут брюки, которые визуально сделают фигуру значительно стройнее. Дизайнеры советуют обратить внимание на черные трикотажные брюки, в которых следует отметить ширину и длину брючин.

Невероятно стройнят черные трикотажные брюки, расклешенные внизу. Брюки должны быть правильной длины, а это значит, что штанины должны буквально лежать на обуви. Например, кроссовках или лоферах.