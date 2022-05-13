Как подчеркнуть фигуру с помощью купальника

Многие дают себе обещание похудеть к лету, у одних получается, у других не очень, но и те, и другие вне зависимости от успехов в этом непростом деле достойны того, чтобы отдохнуть у моря: поплавать, позагорать, поспать, подышать. А сделать это красиво поможет идеальный купальник. «Рамблер» расскажет, как правильно выбрать купальник, чтобы скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства.

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Какие бывают купальники

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Раздельные

Они состоят из двух частей: плавок и лифа, иногда их делают из разных тканей. Многие магазины предлагают покупать их не комплектом, а по отдельности. Это удобно для тех, кому нужны разные размеры верха и низа.

Бикини — самый популярный тип купальника с огромным разнообразием как лифов, так и плавок,

Бандини — удлиненный лиф без бретелей, закрывающий живот и спину,

Танкини — вместо лифа майка с V-образным декольте.

Слитные

Такие купальники подходят и для моря, и для спортивных бассейнов, отличаются по типу выреза на груди.

Майо — с круглым или V-образным вырезом и пришитыми бретелями,

Халтер — с широкими вшитыми или цельнокроенными бретелями, которые завязываются на шее,

Танк — с цельнокроеными бретелями и чашечками на груди,

Бандо — без бретелей,

Пландж — с глубоким вырезом на груди,

Хай-нек — скрывает грудь и спину.

Монокини

Когда-то так назывались купальники, полностью открывающие грудь, но сейчас это название используют для купальников со сложным кроем и большим количеством вырезов.

Как выбирать в зависимости от типа фигуры

Для начала нужно определиться с типом фигуры, всего их четыре:

Яблоко — широкая талия, тонкие руки, длинные ноги, часто пышная грудь; Песочные часы — самый пропорциональный тип фигуры, с четко выраженной талией, заметной грудью и бедрами; Груша — широкие бедра, тонкая талия, узкие плечи, часто маленькая грудь; Перевернутый треугольник — широкие плечи, узкие бедра, невыраженная талия, длинные ноги.

На самом деле все фигуры хороши, и только женщине решать, что она будет считать своим достоинством, а что — недостатком. Если стоит задача визуальной коррекции, то общие принципы заключаются в следующем:

светлые цвета, горизонтальные полосы, блестки, крупные декоративные элементы и принты зрительно увеличивают объемы;

темные цвета, вертикальные полосы, однотонные и матовые ткани зрительно уменьшают объемы.

Маленькая грудь будет визуально казаться больше, если взять лиф с эффектом пуш-ап, также для этой цели подойдут рюши, воланы, вышивка, драпировки — все это создает объем.

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Если грудь большая, лучше отказаться от тонких бретелей и предпочесть модели на косточках. Для обладательниц пышной груди подойдут модели с цельнокроенными бретелями, которые будут хорошо держать.

Узкие бедра и плоские ягодицы можно визуально скорректировать, если выбрать плавки с обильным декором — воланы, крупный принт, горизонтальные полосы, завязки по бокам. Также приветствуются модели в виде шортиков. А вот для широких бедер шорты не подойдут.

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Зрительно уменьшить живот помогут слитные купальники с контрастными вставками по бокам или раздельные с относительно высокими плавками.

Главные ошибки при покупке

Правильно выбирайте размер. Если вы в магазине, не поленитесь примерить, подвигаться в примерочной, чтобы убедиться, что купальник сидит хорошо. Покупая онлайн, внимательно изучите таблицу размеров и посмотрите отзывы, многие рассказывают, как на них сел выбранный размер и указывают свои параметры. На них также можно ориентироваться.

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Обращайте внимание на состав ткани. Для купальника лучше всего подходит ткань, содержащая в составе лайкру, нейлон и микрофибру.

С особой осторожностью покупайте белые купальники. Обязательно читайте отзывы, так как такие купальники при намокании могут оказаться прозрачными. В магазине проверить это можно, подложив под лиф бумагу с ярким, контрастным рисунком. Если рисунок видно, то ткань будет просвечивать.

Что взять с собой на пляж: чек-лист

Солнечные очки. Во-первых, это красиво, а во-вторых, полезно. Не надо щуриться от солнца и преумножать морщинки в уголках глаз, а кроме того, очки защищают роговицу от ультрафиолета. Защитный крем. Прием обновлять слой на коже нужно каждый раз, после того как вы вышли из воды. Кожа непременно оценит такую заботу. Помните, что покраснение — это ожог, а не загар. Загорит она ровно на столько, на сколько клетки способны вырабатывать меланин. Но в случае, если вы используете средство с SPF, загар ляжет ровно и без лишнего стресса в виде ожога. Головной убор. Шляпа, косынка, бейсболка, бандана — выбирайте то, что вам к лицу. Кожа головы тоже может сгореть через пробор, это неприятно. Пляжная накидка. Парео из синтетической ткани давно пора отправить на свалку истории, возьмите пляжную накидку из натуральных тканей. На эту роль также подойдут максимально свободные и легкие рубашки, кафтаны, платья. Главное, чтобы были прикрыты плечи от солнца. Книга. На ярком солнце не очень удобно читать с экрана телефона, а вот обычные книги читаются прекрасно.