Как подчеркнуть фигуру с помощью купальника

Многие дают себе обещание похудеть к лету, у одних получается, у других не очень, но и те, и другие вне зависимости от успехов в этом непростом деле достойны того, чтобы отдохнуть у моря: поплавать, позагорать, поспать, подышать. А сделать это красиво поможет идеальный купальник. «Рамблер» расскажет, как правильно выбрать купальник, чтобы скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства.
Они состоят из двух частей: плавок и лифа, иногда их делают из разных тканей. Многие магазины предлагают покупать их не комплектом, а по отдельности. Это удобно для тех, кому нужны разные размеры верха и низа.
Такие купальники подходят и для моря, и для спортивных бассейнов, отличаются по типу выреза на груди.
Когда-то так назывались купальники, полностью открывающие грудь, но сейчас это название используют для купальников со сложным кроем и большим количеством вырезов.
Для начала нужно определиться с типом фигуры, всего их четыре:
На самом деле все фигуры хороши, и только женщине решать, что она будет считать своим достоинством, а что — недостатком. Если стоит задача визуальной коррекции, то общие принципы заключаются в следующем:
Маленькая грудь будет визуально казаться больше, если взять лиф с эффектом пуш-ап, также для этой цели подойдут рюши, воланы, вышивка, драпировки — все это создает объем.
Если грудь большая, лучше отказаться от тонких бретелей и предпочесть модели на косточках. Для обладательниц пышной груди подойдут модели с цельнокроенными бретелями, которые будут хорошо держать.
Узкие бедра и плоские ягодицы можно визуально скорректировать, если выбрать плавки с обильным декором — воланы, крупный принт, горизонтальные полосы, завязки по бокам. Также приветствуются модели в виде шортиков. А вот для широких бедер шорты не подойдут.
Зрительно уменьшить живот помогут слитные купальники с контрастными вставками по бокам или раздельные с относительно высокими плавками.
Правильно выбирайте размер. Если вы в магазине, не поленитесь примерить, подвигаться в примерочной, чтобы убедиться, что купальник сидит хорошо. Покупая онлайн, внимательно изучите таблицу размеров и посмотрите отзывы, многие рассказывают, как на них сел выбранный размер и указывают свои параметры. На них также можно ориентироваться.
Обращайте внимание на состав ткани. Для купальника лучше всего подходит ткань, содержащая в составе лайкру, нейлон и микрофибру.
С особой осторожностью покупайте белые купальники. Обязательно читайте отзывы, так как такие купальники при намокании могут оказаться прозрачными. В магазине проверить это можно, подложив под лиф бумагу с ярким, контрастным рисунком. Если рисунок видно, то ткань будет просвечивать.