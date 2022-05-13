Российский и французский историк моды, искусствовед, театральный художник Александр Васильев назвал один подходящий каждому человеку цвет. Комментарий эксперта приводит издание «7 дней».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Васильев заявил, что кобальтовый синий тон универсален для всех, независимо от оттенка волос того, кто его выбирает.

«Кобальт подходит абсолютно всем: и блондинкам, и шатенкам, и брюнеткам. Это универсальный цвет»,

— пояснил собеседник издания, отметив, что он остается популярным на протяжении трех лет.

Кроме того, историк моды указал, что интенсивный синий стал заменой актуальному ранее «траурному» черному цвету.