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1 час назад

Васильев назвал один подходящий каждому человеку цвет

Lenta.ru

Российский и французский историк моды, искусствовед, театральный художник Александр Васильев назвал один подходящий каждому человеку цвет. Комментарий эксперта приводит издание «7 дней».

Васильев назвал один подходящий каждому человеку цвет
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Васильев заявил, что кобальтовый синий тон универсален для всех, независимо от оттенка волос того, кто его выбирает.

«Кобальт подходит абсолютно всем: и блондинкам, и шатенкам, и брюнеткам. Это универсальный цвет»,

— пояснил собеседник издания, отметив, что он остается популярным на протяжении трех лет.

Кроме того, историк моды указал, что интенсивный синий стал заменой актуальному ранее «траурному» черному цвету.

В апреле Александр Васильев раскрыл главные тренды 2022 года. Так, Васильев посоветовал приобрести клетчатые рубашки, которые, по его словам, будут особенно популярны в течение нескольких сезонов. Специалист пояснил, что в данный момент классика стала главенствовать над другими стилями.

Мода,Александр Васильев,
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