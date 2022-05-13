Названо модное на протяжении последних 50 лет платье

Модный редактор Эмили Доуз навала наряд, который остается модным на протяжении последних 50 лет. Соответствующий материал появился на сайте WWD.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Речь идет о платье на одно плечо с рюшами, созданном дизайнером Нормой Камали в 1970-х годах. Доуз отметила, что в настоящее время тысячи экземпляров данного изделия по-прежнему покупаются каждую неделю. Более того, появляясь в магазинах, они почти всегда распродаются с рекордной скоростью.

Известно, что в упомянутом наряде героиня актрисы Сары Джессики Паркер появилась в сиквеле «Секса в большом городе» — сериале «И просто так». В то же время платье Камали выбирали для выхода в свет и другие знаменитости: члены семьи Кардашьян, а также модели Алессандра Амбросио и Эшли Грэм.