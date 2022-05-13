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1 час назад

Названо модное на протяжении последних 50 лет платье

Lenta.ru

Модный редактор Эмили Доуз навала наряд, который остается модным на протяжении последних 50 лет. Соответствующий материал появился на сайте WWD.

Названо модное на протяжении последних 50 лет платье
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Речь идет о платье на одно плечо с рюшами, созданном дизайнером Нормой Камали в 1970-х годах. Доуз отметила, что в настоящее время тысячи экземпляров данного изделия по-прежнему покупаются каждую неделю. Более того, появляясь в магазинах, они почти всегда распродаются с рекордной скоростью.

Известно, что в упомянутом наряде героиня актрисы Сары Джессики Паркер появилась в сиквеле «Секса в большом городе» — сериале «И просто так». В то же время платье Камали выбирали для выхода в свет и другие знаменитости: члены семьи Кардашьян, а также модели Алессандра Амбросио и Эшли Грэм.

Эксперт заявила, что за прошедшие годы дизайн изделия претерпел несколько незначительных изменений. Так, к наряду добавили поддерживающее внутреннее боди, а при его производстве стали использовать более современные ткани.

Мода,Сара Паркер,
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