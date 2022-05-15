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2 часа назад

Стали известны цены на вещи из коллаборации adidas x Gucci

Mainstyle

Совместная коллекция adidas x Gucci была представлена в ностальгическом лукбуке, вдохновлённом фитнес-каталогом 80-х годов, в начале этой недели. Теперь она появилась на сайте Gucci с ценами и дополнительной информацией о сроках релиза. Совместная коллекция осень-2022, разработанная Алессандро Микеле, буквально захватила мир моды штурмом. И это понятно — со времён коллаба Supreme x Louis Vuitton ничего подобного не случалось.

Стали известны цены на вещи из коллаборации adidas x Gucci
Фото: MainstyleMainstyle

Теперь мы можем не только ближе познакомимся с отдельными продуктами, но и узнать, сколько они будут стоить — при условии, что вы сможете заполучить их в свои руки. Кроссовки adidas x Gucci Gazelle с любимым фанатами коричневом холщовом мотивом GG стоят $675. Сандалии на платформе, покрытые синей махровой тканью GG, продаются за $540, женские мокасины из коричневой замши с белыми кожаными тремя полосками — за $925, а сабо за $ 1010 EUR.

Что касается одежды, то спортивная куртка из вискозы на молнии обойдётся вам в $1 820, а подходящие к ней шорты — в $ 1 580. Свитер с капюшоном продаётся за $1 010, спортивные штаны стоят $885, а футболка $540. Наконец, аксессуары: дорожная мини-сумка в форме вещевого мешка стоит $2 288, она же большего размера — $2 860. Носки предлагаются за $176, бейсболка за $426, а повязка на голову — $270.

Всю коллекцию теперь можно найти на сайте Gucci.

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