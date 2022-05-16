Стилист назвал самые трендовые вещи предстоящего лета

Стилист Владислав Лисовец назвал громоздкую обувь и очки самыми трендовыми вещами предстоящего лета. Об этом эксперт моды рассказал в беседе с «Лентой.ру».

На вопрос о самых модных вещах предстоящего лета Лисовец ответил, что вариантов, по его мнению, не так много. «Это либо очень крупные большие очки разной формы квадратные, закругленные, овальные. Прямо громоздкие, тяжелые, на пол-лица. Либо это громоздкая обувь», — пояснил эксперт моды.