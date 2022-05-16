Российский стилист назвал самые модные джинсы на лето

Российский стилист Марина Рысева назвала самые модные фасоны джинсов на лето 2022 года. Комментарий эксперта приводит издание «Газета.Ru».
Рысева отметила, что актуальными в следующем сезоне будут брюки-карго из денима с накладными карманами, а также данные изделия модели бэгги с широкими по всей длине штанинами. По ее словам, главное при покупке указанных предметов гардероба — обратить внимание на правильное расположение задних карманов и подобрать подходящий силуэт.
Кроме того, эксперт рассказала, что популярными станут наряды в светлых тонах.
«Летом у нас есть возможность носить больше светлых вещей, этим просто необходимо пользоваться и сделать упор на молочные или белые джинсы в расслабленном прямом силуэте, а также в голубом и синем без акцентных потертостей», — пояснила собеседница издания.