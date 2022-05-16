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1 час назад

Российский стилист назвал самые модные джинсы на лето

Lenta.ru

Российский стилист Марина Рысева назвала самые модные фасоны джинсов на лето 2022 года. Комментарий эксперта приводит издание «Газета.Ru».

Российский стилист назвал самые модные джинсы на лето
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Рысева отметила, что актуальными в следующем сезоне будут брюки-карго из денима с накладными карманами, а также данные изделия модели бэгги с широкими по всей длине штанинами. По ее словам, главное при покупке указанных предметов гардероба — обратить внимание на правильное расположение задних карманов и подобрать подходящий силуэт.

Кроме того, эксперт рассказала, что популярными станут наряды в светлых тонах.

«Летом у нас есть возможность носить больше светлых вещей, этим просто необходимо пользоваться и сделать упор на молочные или белые джинсы в расслабленном прямом силуэте, а также в голубом и синем без акцентных потертостей», — пояснила собеседница издания.

Мода,
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